У Асанакунова пропали 100 тысяч долларов и бриллианты

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов был снят с должности решением совета федерации.

Но с тех пор Асанакунов не соглашался с вынесенным решением, не освобождал свой кабинет. Теперь Асанакунов написал заявление в милицию на своих оппонентов, заявив: «Из кабинета украли 100 тысяч долларов и бриллианты». Некоторых сотрудников профсоюза уже пригласили в милицию для дачи показаний. Сейчас идет следствие. Откуда у Асанакунова такая сумма в долларах и бриллианты? На этот большой вопрос нужно найти ответ.

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 2