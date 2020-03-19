У Асанакунова пропали 100 тысяч долларов и бриллианты

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов был снят с должности решением совета федерации.
Но с тех пор Асанакунов не соглашался с вынесенным решением, не освобождал свой кабинет. Теперь Асанакунов написал заявление в милицию на своих оппонентов, заявив: «Из кабинета украли 100 тысяч долларов и бриллианты». Некоторых сотрудников профсоюза уже пригласили в милицию для дачи показаний. Сейчас идет следствие. Откуда у Асанакунова такая сумма в долларах и бриллианты? На этот большой вопрос нужно найти ответ.
Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 2
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