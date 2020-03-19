Бессовестный Бекназаров не оправдал надежды ни жителей Аксы, ни народа

Недавно отмечалось 18-летие Аксыйских событий.

Небезызвестный Азимбек Бекназаров критиковал Атамбаева и подхалимствовал Жээнбекову, что позволило ему стать послом Кыргызстана в Малайзии. Повел себя, словно горы свернул, сделал обращение из Малайзии по Аксыйским событиям. Во время исторического события 18-летней давности жители Аксы поднялись именно из-за этого подхалима Бекназарова, выступив против власти Акаева. Власть применила силу, что привело к гибели 6 человек, а десятки человек получили увечья. Эти Аксыйские события привели к тому, что в 2005 году был свергнут режим Акаева. Бекназаров, став сотрапезником Бакиева, получил большую должность. Пировал. Когда его сняли с должности, он ушел в оппозицию. Благодаря Атамбаеву вновь вернулся на должность генпрокурора, но вместо того чтобы устанавливать порядок, диктатуру закона, он начал пировать, разгневал народ. После ухода Атамбаева начал его очернять, подхалимствовать Жээнбекову и на старости лет выторговал себе должность посла. Таким образом, Бекназаров превратился в политический труп. С какой стороны ни посмотри, этот несчастный отодвигал в сторону интересы народа, находясь во власти, преследовал личные интересы. Не оправдал доверие народа. Превратился в одного из акшакалов. Желаем ему не хворать…

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 3