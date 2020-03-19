Пускай олигархи зашевелятся

Коронавирус напугал весь мир. Эта дурная болезнь добралась до соседних казахов и говорят, пишут, что медицинские маски дают хоть какую-то защиту от этой напасти.

Но народ разгневан тем, что в аптеках они закончились.

Появились различные разговоры в связи с тем, что олигарх Аскар Салымбеков не подумал о нас самих и отправил в помощь китайцам тысячи таких масок. Если бы был патриотом, в первую очередь подумал бы о земляках. Вряд ли, он всегда отстаивает интересы чужаков.

Нужно радоваться тому, что в нашей стране полно тех, кто считает себя богатым. К сожалению, они пропадают из виду в самый нужный момент. Потому что они не хотят показываться, когда обостряется ситуация. Стоило бы нашим властям встряхнуть Шаки, Акылбека Жапарова, Азамата Арапбаева, Исхака Пирматова, Камчыбека Жолдошбаева, Динару Исаеву, как они бы зашевелились. Но почему-то в таких обстоятельствах правительство проявляет вялость. Сейчас наши швеи ждут заказов, они готовы шить медицинские маски. Есть ли у наших богачей чувство сострадания?

Источник: газета «Ачык Соз» №5 от 19.03.2020 / стр. 4