Глава Минздрава: Паломники не хотели проверяться на коронавирус. Они говорили: «Мы чистые!»

Космосбек Чолпонбаев полагает, что медики справились со своей задачей
Вернувшиеся из Саудовской Аравии в Кыргызстан паломники сильно возмущались, когда узнали, что их проверят на коронавирус. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
- Когда эти граждане вышли из самолета и их попросили задержаться, он начали возмущаться и говорить, что они вернулись святых мест и они чистые, - отметил он. - Но их все равно обследовали, иначе потом найти этих людей было бы сложно. Пограничники, медики — все вели свою работу в соответствии с утвержденным порядком.
Глава Минздрава добавил, что медики справились со своей задачей - в короткие сроки изолировать всех потенциально зараженных.
Когда стало известно о подтвержденных случаях вируса, мы нашли и изолировали всех людей с того самолета за 24 часа, - рассказал он.- Китай показал, есть всего два фактора, которые помогут победить пандемию: дисциплина и ограничение.
Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в Кыргызстане три человека заразились коронавирусом. Все трое были на умре в Саудовской Аравии.
Источник: vesti.kg
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