Из каких областей паломники, прилетевшие из Саудовской Аравии – список

В Республиканском штабе по противодействию коронавирусу рассказали, из каких областей были паломники, вернувшиеся в Кыргызстан 12 марта из Саудовской Аравии.
В Республиканском штабе по противодействию коронавирусу рассказали, из каких областей были паломники, вернувшиеся в Кыргызстан 12 марта из Саудовской Аравии.
Список:
- Баткенская область - 8 человек;
- Джалал-Абадская область - 48 человек;
- Ошская область - 63 человека;
- Чуйская область - 4 человека;
- Нарынская область - 1 человек;
- Бишкек - 19 человек;
- Иссык-Кульская область - 1 человек.
Напомним, что в Кыргызстане выявили три случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказались трое жителей Сузакского района Джалал-Абадской области. По официальным данным, вирус был завезен в страну паломниками, прилетевшими из Саудовской Аравии.
Источник: Кабар
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