Из каких областей паломники, прилетевшие из Саудовской Аравии – список

В Республиканском штабе по противодействию коронавирусу рассказали, из каких областей были паломники, вернувшиеся в Кыргызстан 12 марта из Саудовской Аравии.

В Республиканском штабе по противодействию коронавирусу рассказали, из каких областей были паломники, вернувшиеся в Кыргызстан 12 марта из Саудовской Аравии.

Список:

- Баткенская область - 8 человек;

- Джалал-Абадская область - 48 человек;

- Ошская область - 63 человека;

- Чуйская область - 4 человека;

- Нарынская область - 1 человек;

- Бишкек - 19 человек;

- Иссык-Кульская область - 1 человек.

Напомним, что в Кыргызстане выявили три случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказались трое жителей Сузакского района Джалал-Абадской области. По официальным данным, вирус был завезен в страну паломниками, прилетевшими из Саудовской Аравии.

Источник: Кабар