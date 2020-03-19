630 тыс. масок было доставлено по Кыргызстану за два последних дня

За 17-18 марта по всей республике было доставлено 630 тыс. масок.

За 17-18 марта по всей республике было доставлено 630 тыс. масок. Об этом сообщает Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной информации.

Отмечается, что многие страны запретили экспорт масок в другие страны и антисептических средств, однако в Кыргызстане налажено местное производство масок

“Дефицит создается из-за чрезмерного приобретения их гражданами в большом количестве. На сегодня установлен лимит на отпуск не более 3 штук масок в одни руки, по установленной цене – 10 сомов”, – сообщили в штабе.

Напомним, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области у трёх кыргызстанцев 1950 г.р., 1958 г.р., 1978г.р выявили коронавирусную инфекцию.

Из-за распространения коронавирусной инфекции отменяют ряд мероприятий в Кыргызстане Так, решением Республиканского штаба было принято решение отменить массовые гуляния на Нооруз, спортивные соревнования, а также закрыть школы и вузы на карантин и временно приостановить работы развлекательных центров. Кроме того, ввели запрет на проведение массовых мероприятий и закрытие кафе и точек общественного питания, где более 50 посадочных мест.

Источник: reporter.kg