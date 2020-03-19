Когда мы избавимся от политиков, которые говорят: «Надо было сделать так, надо было сделать эдак»?

По правде говоря, в интервью, которые организовывает «Азаттык», можно увидеть истинное лицо политиков.

На прошлой неделе была проведена дискуссия о митинге в поддержку Садыра Жапарова, куда были приглашены безработные политики — Адахан Мадумаров, Темир Сариев, экс-депутат Надира Нарматова и эксперт Жолборс Жоробеков.

Прозвучали все те же стандартные слова, вроде: «Надо было сделать так, надо было сделать эдак», которые нельзя даже воспринимать как советы. «Нужно было заранее провести разъяснительные работы, кто-то должен был выйти из власти, милиция не должна была кидать камни…», — и другие «надо было, стоило бы…»

Конечно, народ должен выходить на митинги и изъявлять свою волю. Но тот же Темике хорошо знает, что сперва выступают митингующие, потом принимают резолюцию, которую рассматривают власти. Но он говорит: «Надо было предотвратить, кто-то должен был выступить, объяснить». А как власть может вмешиваться в решение суда, когда речь идет о деле С. Жапарова? Сариев прекрасно знает, что суд – отдельная ветвь власти. Потом он говорит, что юристы и адвокаты должны были объяснить С. Жапарову то, что письмо дойдет до президента, вопрос рассмотрит комиссия и даст помилование. Сариев проработал на высокой государственной должности и является сторонником диктатуры закона и порядка, но в то же время пытается ущипнуть власть. Или он умничает?

Выделяющийся красноречием в политике Адахан заверил, что митинг он не видел, но просмотрев кадры со студии назвал позором то, что милиция закидывает камнями народ. Он даже не подумал, что может быть в кадрах, которые он еще не видел. Когда до него дошла весть о том, что «Азаттык» зовет его в эфир по митингу, он мог бы зайти в интернет, посмотреть, как безумная женщина набрасывается на госслужащего, как звучали радикальные призывы добраться до тюрьмы и собственноручно освободить Садыра Жапарова.

Этим проработавшим на госслужбе молодцам следовало бы уже понять, что нам нельзя дурно отзываться о милиции и критиковать, словно мы наняли ее из-за границы. Когда находящийся под охраной «Белый дом» штурмуют, милиция в ответ может применить и другие средства, не только камни.

Он не хочет видеть и слышать, что лидеры «Ак Жола», в котором он состоял, кровожадные Бакиевы стреляли по народу боевыми пулями, а не камнями, из-за чего погибло немало кыргызских джигитов. Он не хочет признавать апрельские события. Это отдельная тема… Никто не сомневается в красноречии Адахана. Но у джигита слова должны соответствовать действиям.

На какой-то телепередаче депутат Рыскелди Момбеков обозвал его «ак-жолевцем», но тот стал отрицать, заявляя: «Я не ак-жоловец». Разве это джигитский поступок? Вместо этого он мог бы своим чудесным языком признать, что состоял в этой партии, заблуждался, попросить прощения. Великодушный кыргызский народ его бы простил. Возможно его бы зауважали, мол, признает свои ошибки. Потому что признавать ошибки – это большое дело. Но так как у него духу на это не хватает, то он ни на что не способен, кроме того, чтобы критиковать Атамбаева и нынешнюю власть.

«Садыр Жапаров во времена Атамбаева был заключен под стражу как политический узник. Нынешние идут по курсу Атамбаева, но без Атамбаева», — сказал господин Жолборс. А смел ли он так говорить при Атамбаеве? Недавно кто-то разместил в интернете аргументы того, что С. Жапаров мог устроить провокации, воспользовавшись поддержкой (финансовой) Бакиевых. Господину Жолборсу следовало бы это прочитать. Ведь эксперт должен вести разносторонний анализ. А ведь в литературе есть такая карикатура: «Книгу мы не читали, но позвольте выразить свое мнение». Так это и происходит, господин Жолборс. Но можно быть уверенным в одном – народ устал от всего этого, в том числе от митингов. Устали и от политиков с экспертами.

Экс-депутат Надира Нарматова заявила, что штаб во главе с Каныбеком Осмоналиевым должен был взять на себя ответственность, остановить митинг с учетом обращения Садыра. Она справедливо отметила, что организаторы сами принесли в жертву Садыра Жапарова.

Быть сторонником Садыра Жапарова и озвучивать справедливое мнение – это непростое дело. Упомянутые нами молодцы озвучивали громкие слова о справедливости, объективности, но им следовало бы взять пример с госпожи Надиры. Пускай эфир «Азаттыка» послужит для вас уроком. Оглядывайтесь по сторонам, прежде чем кого-то критиковать.

Источник: газета «Мантыш» №8 от 17.03.2020 / стр. 5