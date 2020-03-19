Всемирный банк купит Кыргызстану 200 аппаратов искусственного дыхания

Всемирный банк намерен купить Кыргызстану 200 аппаратов искусственного дыхания.

Всемирный банк намерен купить Кыргызстану 200 аппаратов искусственного дыхания. Об этом 18 марта в ходе пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

— Если число больных возрастет, нам понадобятся такие аппараты. В связи с этим мы обратились во Всемирный банк и они выразили готовность оказать помощь на 8 млн долларов. Это немаленькие деньги. Мы попросили приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Они согласились.

По словам Исакова, «сегодня-завтра» соглашения будут подписаны и аппараты начнут приобретаться.

На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается 624 таких аппарата.

18 марта в Кыргызстане были выявлены первые три человека, заразившиеся коронавирусом. Сообщается, что они вернулись с паломничества из Саудовской Аравии. В связи с этим в Сузакском районе объявлено чрезвычайное положение. Представитель министра заверяет, что нет необходимости объявляет чрезвычайное положение по всей стране.

Источник: Азаттык уналгысы