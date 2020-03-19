Выборы не будут отложены, даже несмотря на коронавирус

Ранее прозвучало предложение отложить выборы в местные кенеши, назначенные на 12 апреля.

Ранее прозвучало предложение отложить выборы в местные кенеши, назначенные на 12 апреля. В ответ председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова заявила, что выборы депутатов местных кенешей пройдут в назначенный срок.

«Идет агитационная работа. Мы предлагаем выбрать иные формы агитации, исключив массовые встречи. По закону кандидаты имеют право встречаться с народом. Но с учетом нынешней ситуации, можно использовать современные технологии. Мы предложили партиям сайт shailoogov.kg, где они могут разместить информацию о себе. Рассматривается вопрос продления времени бесплатного телеэфира», — сказала она.

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 3