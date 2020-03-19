(Видео) Известный украинский врач ответил на популярные вопросы о коронавирусе

Известный врач из Украины Евгений Комаровский ответил на 25 вопросов зрителей о новом коронавирусе.
Известный врач из Украины Евгений Комаровский ответил на 25 вопросов зрителей о новом коронавирусе. Видео он разместил на своем YouTube-канале.
В ролике доктор рассказал об опасности смартфонов как переносчиков коронавируса, передается ли заболевание половым путем, помогают ли не заразиться «звездочка» и «оксолиновая мазь», усугубляет ли курение течение болезни, можно ли в домашних условиях вылечиться и другом.
Источник: Элгезит
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