(Видео) Известный украинский врач ответил на популярные вопросы о коронавирусе

Известный врач из Украины Евгений Комаровский ответил на 25 вопросов зрителей о новом коронавирусе.

Известный врач из Украины Евгений Комаровский ответил на 25 вопросов зрителей о новом коронавирусе. Видео он разместил на своем YouTube-канале.

В ролике доктор рассказал об опасности смартфонов как переносчиков коронавируса, передается ли заболевание половым путем, помогают ли не заразиться «звездочка» и «оксолиновая мазь», усугубляет ли курение течение болезни, можно ли в домашних условиях вылечиться и другом.

Источник: Элгезит