(Видео) Коронавирус в Кыргызстане. Брифинг в правительстве 19 марта

Минздрав Кыргызстана ищет всех людей, с кем контактировали зараженные трое жителей Сузакского района Джалал-Адабской области.

Минздрав Кыргызстана ищет всех людей, с кем контактировали зараженные трое жителей Сузакского района Джалал-Адабской области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

Источник: Акипресс