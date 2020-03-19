В Кыргызстане перепись населения перенесли из-за коронавируса

Сроки проведения переписи населения и жилищного фонда пройдут ровно на один месяц позже, то есть в период с 20 по 29 апреля 2020 года.

Сроки проведения переписи населения и жилищного фонда пройдут ровно на один месяц позже, то есть в период с 20 по 29 апреля 2020 года. Об этом стало известно на встрече президента Сооронбая Жээнбекова с депутатами в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, перепись планировалась провести с 23 марта по 1 апреля 2020 года.

Источник: Кабар