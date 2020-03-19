Мэр Оша призвал местную текстильную фабрику шить медицинские маски 

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов накануне посетил текстильную фабрику "Мурас", где призвал руководство фабрики шить медицинские маски.
Во время встречи градоначальник отметил о необходимости медицинских масок и оказании помощи для сохранения здоровья населения.
Следует отметить,что сотрудники данной текстильной фабрики шьют национальную одежду.
"В городе Ош текстильная фабрика "Дастан" выпускает медицинские маски, но этого недостаточно. Поэтому мы просим вас шить медицинские маски. Для выхода из сложившейся ситуации мы все в согласии должны приложить для этого усилия", - сказал мэр.
Помимо этого, градоначальник посетил текстильную фабрику "Дастан" где встретился с сотрудниками фабрики, поблагодарил их и сообщил, что решит продовольственные нужды сотрудников.
Источник: Кабар
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