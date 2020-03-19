Президент обсудил со спикером, премьером и лидерами фракций ситуацию с коронавирусом в стране

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, Премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, Премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Обсуждена текущая ситуация, связанная с проникновением коронавируса на территорию страны. Глава государства отметил, что Кыргызстан наряду с мировым сообществом столкнулся с серьезным испытанием — в стране зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом.

Подчеркнул, что принимаются максимальные меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции, на территории Сузакского района введен режим чрезвычайной ситуации, активно работают два республиканских штаба.

«Ситуация полностью находится под контролем. На заседаниях Совета безопасности своевременно были приняты соответствующие решения, которые сегодня на исполнении. Большая армия медиков усиленно трудились над недопущением проникновения инфекции в страну. Проведена хорошая работа по обеспечению экономической безопасности и предупреждению заболевания. Мы выражаем благодарность всем, кто выполнял эту работу и желаем в дальнейшем выдержки. Но есть и недостатки, должна проводиться работа над их устранением», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент призвал поддержать круглосуточно работающих медиков и тех, кто обеспечивает экономическую безопасность страны.

«Очень легко критиковать деятельность и давать наставления республиканским штабам. Но сейчас не время увлекаться и блистать экспертным мнением. Мы все должны на деле оказать реальную помощь народу. Соответствующие государственные органы приняли активные меры по пресечению деятельности недобросовестных торговцев в экономической сфере, которые, пользуясь случаем, хотели обогатиться за счет повышения цен. Теперь самое главное, я призываю не допустить политической спекуляции», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

На встрече с депутатами было озвучено, что сроки проведения переписи населения и жилищного фонда, пройдут ровно на один месяц позже, то есть в период с 20 по 29 апреля 2020 года.

Торага Дастанбек Джумабеков, лидеры фракций отметили кропотливый труд медиков страны в борьбе с недопущением и выявлением коронавируса, высказали свои предложения для дальнейшей сплоченной работы всех ветвей власти. Также сообщено, что одна из фракций приняла решение перечислить месячную зарплату для оказания помощи врачам.

Депутаты выразили поддержку обращению Главы государства по ситуации с коронавирусом и отметили его своевременность.

На встрече особо отмечено, что каждый гражданин страны должен со всей ответственностью подойти к мерам по сохранению своего здоровья и окружающих его людей.

Источник: Кабар