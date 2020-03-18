Конкурс по «Джерую» прошел законно и прозрачно. Есть сомнения?

В последнее время нашлись те, кто ставит под сомнение конкурс, по которому нынешняя компания разрабатывает месторождение.

Мы решили узнать мнение простых талассцев, которые непосредственно принимали участие в конкурсе и своим голосованием отобрали победителя.

Садырбек Оторбаев, майор милиции в отставке:

«Восток-геолдобыча» получила 405 баллов, а «Кыргызалтын» — 305 баллов…»

Я был свидетелем проведения двух конкурсов по Джерую. Первый конкурс был проведен в 2013-м году. В то время премьер-министром страны был Жанторо Сатыбалдиев. В составе конкурсной комиссии, тогда было 47 человек. Из них 14 с правом голоса были представителями Бекмолдоского айыл окмоту. От областной администрации в конкурсную комиссию вошла тогдашний губернатор Койсун Курманалиева. Таласскую районную администрацию представлял аким Таласской области Байрак Сейдибалиев. Это было опубликовано во всех средствах массовой информации. Но в этом конкурсе приняла участие лишь одна компания. А согласно законодательству Кыргызской Республики должны были принять участие не менее двух. Из-за этого несоответствия конкурс был отменен.

Второй конкурс состоялся в 2014 году. В то время премьер-министром стал Жоомарт Оторбаев. 27 мая вышло постановление правительства, согласно которому в конкурсной комиссии правом голосом обладали 23 человека. В конкурсной комиссии правом голоса обладали губернатор Таласской области, аким Таласского района и 2 представителя сельского округа Бекмолдо (глава айыл окмоту Токтогул Абдыкадыров и председатель айыльного кенеша Кубаткелди Орозалиев). Получается, что из Таласской области правом голоса обладали 4 человека. В то же время из Бекмолдоского сельского округа в качестве наблюдателей приняли участие 11 депутатов айыльного кенеша и еще 4 жителя.

В конкурсе приняли участие 3 компании: «Кыргызалтын», «Восток-геолдобыча» и «Алдан Золото». На первом же заседании представители «Алдан Золото» снялись с конкурса. После этого «Восток-геолдобыча» и «Кыргызалтын» представили свои презентации. Это транслировалось всеми средствами массовой информации в прямом эфире. В своей презентации, которая длилась 45 минут, представители «Восток-геолдобычи» продемонстрировали свои методы разработки и условия экологической безопасности.

Презентация компании «Кыргызалтын» длилась всего 9 минут. После чего обеим сторонам были заданы вопросы. Затем были начислены очки по бальной системе. «Восток-геолдобыча» получила 405 баллов, «Кыргызалтын» 305 баллов. Основной причиной поражения компании «Кыргызалтын» стало отсутствие финансов и соответствующих экологических заключений.

Сейчас, когда победившая компания, как и обещала, построила всю инфраструктуру и готовится запуску предприятия, говорить о нарушениях в проведении конкурса, конечно же неправильно. Я, как непосредственный свидетель, могу твердо сказать: конкурс прошел без нарушений, в соответствии с законом.

Кубаткелди Орозалиев, депутат Бекмолдоского айыльного кенеша:

«Комиссия по «Джерую» работала открыто и законно…»

В первом конкурсе в 2013 году членами конкурсной комиссии были все депутаты Бекмолдоского айыльного кенеша. В 2014 году, во время второго конкурса в составе конкурсной комиссии были я, как председатель айыльного кенеша, Токтогул Абдыкадыров, глава айыл окмоту сельского округа Бекмолдо. А также губернатор Таласской области и аким Таласского района. Всего в конкурсной комиссии область представляли 4 человека.

Конкурс проходил в городе Бишкеке, в Министерстве экономики КР. Все прошло без нарушений, в рамках действующего законодательства, велась видеосъемка. Всего в конкурсе принимали участие 3 компании. Победитель конкурса был выявлен посредством начисления баллов. Им стала компания «Восток-геолдобыча». Во внимание принималось создание количества рабочих мест, безопасность при добыче золота, защита окружающей среды, а также лучший соцпакет для местных жителей.

Сам конкурс прошел прозрачно, были соблюдены все условия, а главное — все прошло в законном русле. Мы, жители Таласской области, никаких претензий не имеем!

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 18.03.2020 / стр. 7