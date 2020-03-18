Таким образом, Путин будет президентом до 2036 года…

Во всем мире обсуждается тема внесения изменений в Основной закон в России.

Во всем мире обсуждается тема внесения изменений в Основной закон в России. Это позволяет президенту Путину оставаться во власти на протяжении 2036 года. Критикующие желание Владимира Путина удержаться во власти называют его «императором». В 2024 году должны были пройти президентские выборы. Теперь же назначили референдум на 22 апреля. Если Путину удастся оставаться на должности президента до 2036 года, то ему тогда исполнится 84 и он останется в истории как дольше всех продержавшийся во власти президент, не только в России, но и в мире.

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 2