Таким образом, Путин будет президентом до 2036 года…

Во всем мире обсуждается тема внесения изменений в Основной закон в России.
Во всем мире обсуждается тема внесения изменений в Основной закон в России. Это позволяет президенту Путину оставаться во власти на протяжении 2036 года. Критикующие желание Владимира Путина удержаться во власти называют его «императором». В 2024 году должны были пройти президентские выборы. Теперь же назначили референдум на 22 апреля. Если Путину удастся оставаться на должности президента до 2036 года, то ему тогда исполнится 84 и он останется в истории как дольше всех продержавшийся во власти президент, не только в России, но и в мире.
Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!