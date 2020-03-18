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В Кыргызстане ограничивается свобода слова?

Государственный департамент США опубликовал Доклад о правах человека в Кыргызстане за 2019-й год. В этом году в докладе освещаются текущие достижения республики как лидера в области прав человека в регионе, а также отмечаются тенденции ухудшения ситуации в сфере свободы слова и свободы собраний.

Государственный департамент США опубликовал Доклад о правах человека в Кыргызстане за 2019-й год. В этом году в докладе освещаются текущие достижения республики как лидера в области прав человека в регионе, а также отмечаются тенденции ухудшения ситуации в сфере свободы слова и свободы собраний.

В этом году в докладе отмечены успехи, достигнутые Кыргызской Республикой в вопросах прав человека, в том числе:

- впечатляющие усилия гражданского общества и правительства по решению проблемы безгражданства в Кыргызской Республике, в результате которых все бывшие в стране лица без гражданства были зарегистрированы, и им были выданы документы, удостоверяющие их личность;

- непрекращающиеся усилия гражданского общества и правительства по борьбе с применением пыток, в том числе улучшение доступа к тюрьмам и местам лишения свободы со стороны контролирующих организаций.

Наряду с этими положительными достижениями в докладе также освещаются вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе:

- значительные ограничения свободы слова и собраний, включая запреты на мирные демонстрации, аресты активных пользователей социальных сетей и расследование, проводимое службами безопасности в отношении организаторов мирных демонстраций;

- несмотря на улучшение среды для СМИ, продолжающиеся угрозы в отношении свободы прессы в Кыргызской Республике, включая сфабрикованные судебные процессы, закрытие правительством средств массовой информации и угрозы насилия в отношении журналистов.

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 18.03.2020 / стр. 2

           

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