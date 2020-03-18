Уран Рыскулов, общественный деятель: «Цель внешних сил – устроить кровопролитие и революцию в последний год работы президента»

Я считаю, что ограничение на получение виз в Америку, запланированные гей-парады, все это часть большого сценария.

— Господин Уран, какова ваша точка зрения о митинге в поддержку Садыра Жапарова?

— Я считаю, что ограничение на получение виз в Америку, запланированные гей-парады, все это часть большого сценария. Недавно наша депутатская группа побывала в США и заместитель главы Госдепа пообещал в течение месяца рассмотреть вопрос по визе и решить. Разрешили вопрос? Почему они вообще ввели ограничение на визы? Тут много вопросов «почему». В 2019 году на центральной площади прошли только три митинга. Все три – под давлением США. Милиция тогда сопровождала митингующих, чтобы они не мешали простым жителям. А другие силы, желающие провести митинг на площади, разгоняли.

Что касается митинга в поддержку С. Жапарова, то вы заметили, как митингующие без препятствий попали на площадь. Потому что за ними стояли внешние силы. Устроившие на митинге провокацию внешние силы решили три вопроса:

1. Никто не будет выступать против предстоящего гей-парада. Потому что лидеров задержали.

2. Жапарову прибавят срок заключения. Потому что сделать это легко. Среди задержанных найдутся люди, желающие сотрудничать со следствием. Они будут клеветать на Жапарова, скажут, что это он все организовал и дал денег. Для Москвы Жапаров – опасная персона. Он многое знает по «Кумтору».

3. Ближе к концу срока Жээнбекова мирных митингов станет больше и все чаще спецназовцы будут вынуждены разгонять акции. Цель внешних сил – устроить кровопролитие и революцию в последний год работы президента. Внешние силы пользуются таким сценарием уже 29 лет.

— Какая участь ждет тех, кто участвовал в митинге в поддержку Садыра Жапарова, на был задержан?

— Задержанные пойдут на сделку с властью. Постараются любыми способами выйти на свободу. У нас есть способ избежать ответственности. В новый Уголовный кодекс ввели такое понятие, как сотрудничество со следствием.

— Почему, по-вашему, внешние силы заинтересованы в том, чтобы поднять шумиху в Кыргызстане?

— Нужно изучать психологию человека, чтобы понять, какие хитрости используют политтехнологи. Говорят: «Счастье любит тишину». Счастье обитает там, где мир, где тишина. Не будет развития там, где постоянно происходят революции. Соответственно, внешние силы постараются добиться свержения власти путем революции. На протяжении 30 лет внешние силы различными путями добивались того, чтобы мы избрали удобного для них президента. Если вы заметили, наши президенты возникают из ниоткуда, словно десантировались. Внешние силы никогда самолично не придут нас грабить. Времена другие. Они тщательно выбирают будущих президентов. Критерии следующие:

1. Его должны интересовать деньги и должность.

2. Он должен быть эгоистом, не способным мыслить на государственном уровне.

3. Человек не должен быть патриотом. Человек должен думать о личных интересах, а не о будущем кыргызов.

Они дают такому человеку возможность грабить кыргызов, но при одном условии – краденные деньги должны уходить на офшор (последний пример – вывезенные в Турцию деньги). Нашим дуракам говорят – не храни на родине деньги, их украдут, если произойдет революция. Они на протяжении пяти лет закрывают глаза на дурные дела избранного президента. За пять лет деньги будут копиться в офшоре. А в последний год президентства российские средства массовой информации начинают очернять человека. Потом происходит революция и человек сбегает. А кто встречает этого человека? Тот, в какой стране хранятся офшорные счета. У двух беглецов владельцами офшорных счетов были русские. Они ставят ультиматум. «Отдашь нам деньги или мы передадим тебя кыргызам», - говорят они. За это время у нас успевают выдвинуть тяжкие преступления и заочно приговорить. Так ограбили двух президентов. Таким методом они ограбили кыргызский народ. Перед Кой-Ташскими событиями Атамбаев встречался с Путиным. После этой встречи Путин провел пресс-конференцию для журналистов и похвалил на весь мир действующего президента: «Кыргызский народ должен оказать поддержку своему лидеру Жээнбекову». Теперь нам стоит подождать, как будут развиваться события.

— А какая участь ждет Атамбаева?

— Судьба Атамбаева вершилась на встрече в Кремле. Как Атамбаеву удалось улететь через авиабазу в Канте, когда он был заперт у себя дома в Кой-Таше? Власти разрешили. Все это проходило по российскому сценарию. Кой-Ташские события развернулись после возвращения Атамбаева из России. Потому что русские дали нашим добро. Мол, этот несговорчив, можете посадить. Если бы Атамбаев отдал деньги русским, он там бы и остался, не был бы осужден. Дальнейшая судьба Атамбаева зависит от его денег в офшоре.

Источник: газета «Майдан.kg» №11 от 18.03.2020 / стр. 6