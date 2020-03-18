Экс-министр готовится стать послом

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Эрлана Абдылдаева на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Германии.

54-летний Абдылдаев в 1989 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Говорит на кыргызском, русском, китайском, английском языках. С 2012 по 2018 год работал министром иностранных дел. Помимо этого, отраслевой комитет одобрил кандидатуру Нурлана Абдрахманова на должность Генерального консула Кыргызстана в городе Стамбуле (Турция).

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 5