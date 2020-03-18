Барктабасов хочет предстать в образе богатыря

В нынешнее время хочется назвать богатырями не тех, кто сразил врагов, а тех, кто хочет от чистого сердца помочь стране.

Потому что мало кто помогает стране, но полно тех, кто ест, пьет, ворует как шакалы. Урмат Барктабасов во времена Атамбаева хотел захватить власть, даже отсидел из-за этого за решеткой. С тех пор он ушел в раздумья, мало светился на публике, но желает помочь народу после появления коронавируса.

Он обратился к правительству: «Уважаемый премьер-министр! Сложилась тяжелая ситуация. Если нужна гостиница для больных, то я готов представить гостиницу «Алия» в Балыкчи. Там можно разместить 45 больных. Есть все условия – горячая, холодная вода, столовая и т.д. Готов помочь стране в этих тяжелых обстоятельствах. Пользуйтесь бесплатно… Коронавирус боится ветра, а воздух в Балыкчи сухой, больные быстро выздоровеют. Слышал, что хотят разместить людей в месте, где нет удобств… Я же предлагаю место с хорошими условиями… Больные быстро поправятся, настроение у них будет хорошее. Все ради Аллаха и здоровья народа».

Вряд ли сейчас есть необходимость в «Алие» Барктабасова… Тем не менее многие остались довольны его участием. Некоторые же считают, что он попусту пиарит себя.

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 5