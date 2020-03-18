COVID-19 в КР. Мэрия Бишкека уходит в онлайн

Мэрия Бишкека в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности жителей столицы, просит горожан ограничиться от лишних выходов на улицу и оставаться дома.

Мэрия Бишкека в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности жителей столицы, просит горожан ограничиться от лишних выходов на улицу и оставаться дома.

Теперь взаимодействовать с руководством столичной мэрии можно в социальных сетях или по телефону, вице-мэры всегда на связи, всегда готовы помочь и ответить на вопросы по телефону, пожалуйста звоните:

Первый вице-мэр Бакетаев Алмаз Кушбекович, курирует экономическую и финансовую политику столицы: 625826;

Вице-мэр по социальной политике Кузнецова Татьяна Анатольевна тоже постоянно на связи по номеру: 613680;

Вице-мэр Алымкулов Азиз Эсенбекович, курирующий вопросы транспорта и земельной политики, принимает по номеру: 613680;

Вице-мэр Амантуров Мирлан Казылаевич готов ответить на любые вопросы ЖКХ: 613683, 625842;

Вице-мэр Азыгалиев Уланбек Шайлообекович курирует вопросы архитектуры и строительства на связи: 610820, 610733;

Руководитель центрального аппарата мэрии города Бишкек Түлөбаев Балбак Зарлыкович: 613683

Традиционно любой вопрос или жалобу принимаем по номерам 1840, 1850, 0(312) 591802, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185

Горожане могут подписаться на официальный аккаунт мэрии города Бишкек, акимиатов, каждой службы, МТУ в социальной сети Facebook, Instagram, Twitter, получать оперативную информацию, задавать вопросы. Также вся информация оперативно размещается на официальном сайте мэрии города Бишкек www.meria.kg. На сайте имеется вся оперативная информация о мерах, предпринимаемых Правительством КР и муниципалитетом.

Источник: Кабар