В Бишкеке на карантин закрылся ЦУМ «Айчурек»

В Бишкеке с 19 марта на карантин закрывается ЦУМ «Айчурек», данную информацию агентству подтвердили в маркетинговом отделе.

Отметим, что в Кыргызстане выявили первые три случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказались трое мужчин – жители Сузакского района Джалал-Абадской области, которые прибыли из Саудовской Аравии.

Источник: Кабар