В Кыргызстане для школьников начнут транслировать видеоуроки

В Кыргызстане с завтрашнего дня начнут транслировать видеоуроки для школьников, сообщают в Министерстве образования и науки КР.

Как сообщается, в связи с длительными каникулами для учащихся начата подготовка видеоуроков, которые будут транслироваться на канале «Билим Илим»(ЭлТР) уже с завтрашнего дня.

«В настоящее время образовательный комплекс «Креатив-Таалим», Национальная компьютерная гимназия №5 им. А. Молдокулова и школьные учителя привлечены к изготовлению видеоуроков, которые готовят к показу на телевидении»,- говорится в сообщении.

Кроме того, школьные учебники на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках и порядка 400 книг по разным тематикам размещены на электронном ресурсе: www.lib.kg.

«Школьники и родители могут пользоваться изготовленными ведомством мультимедийными комплексами iBilim и Билим Булагы»,- отметили в ведомстве.

Комплексы размещены по следующим ссылкам: http://ibilim.kg/kyr/index.html, http://bb.edu.gov.kg/index.php

Источник: Кабар