Арстан Алай ответил на претензию тамады

Тамада Урмат Асанбеков просит суд взыскать с Арстана Алая 50 тыс. сомов моральной компенсации.

Когда мы связались с этим с Арстанбеком Абдылдаевым (Арстан Алай), он сказал, что не имеет вообще никакого касательства.

«Несмотря на то что в Кыргызстане коронавируса нет, правительство распустило школьников на карантин, запретило массовые мероприятия. Поэтому «пусть предъявляет претензии не мне, а правительству», — сказал Абдылдаев.

Напомним, сегодня, 17 марта, тамада Урмат Асанбеков подал в суд на Арстанбека Абдылдаева (Арстан Алай). Он отметил, что ранее на пресс-конференции Арстан Алай утверждал, что именно он наслал коронавирус на Китай, что в Кыргызстане подорожали продукты питания, а он остался без работы вследствие введеннных запретов и ограничений, в связи с чем попросил суд взыскать с Алая 50 тыс. сомов моральной компенсации.

Источник: govori.tv