Надо немного прекращать «бить землю», преследуя политические интересы и якобы болея за народ...

Хотелось бы, чтобы немного прекращали «бить землю», преследуя политические интересы и якобы болея за народ...

Сейчас ситуация не такова, чтобы устраивать игры... Неправильно якобы радея за народ стараться создать панику... Поймите правильно.

Из этого бедствия можно выбраться только самообладанием, консолидированностью, порядком и организованностью... Можно давать умные предложения, требовать, что надо сделать то-то и то-то, однако не будем забывать о возможностях государства... Общеизвестно, что возможностей у нас недостаточно, казна наша бедна... Будет довольно трудно без международной поддержки, вы это и сами видите. Даже сотрясающие весь мир США не смогли уберечься от этой напасти, а что происходит в чванящейся своим богатством Европе...

Так что полагать, что мы убережемся от коронавируса, накрывшего соседние Китай, Казахстан и Узбекистан, а далее — Россию, с который у нас многочисленные связи, будет большим заблуждением... Ведь невозможно опоясать Кыргызстан стеной... Вы это тоже хорошо понимаете...

Каждый из нас должен быть ответственным за себя, сограждане!

Эмильбек Каптагаев, общественный деятель

Источник: media-center.kg