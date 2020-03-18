Правительство должно объявить кризисную программу

Этот треклятый вирус добрался-таки до Кыргызстана.

Как утверждает кыргызская власть, имеются все условия для «лечения и нераспространения».

Как оказалось, установили блокпосты в селах, где зарегистрирован вирус. Однако, тем не менее впереди ситуация еще более утяжелится.

Границы закрыты. Свернута торговля на рынках "Дордой" и "Кара-Суу", потому что прекратился поток клиентов из Казахстана, России и Узбекистана .

Многие компании скоро столкнутся с миллионными убытками. Могут сократиться рабочие места в частном секторе. Это, несомненно, ударит по карманам людей.

Правительство не должно ограничиваться запретами и ограничениями, оно должно объявить кризисную программу для решения социально-экономических вопросов.

Например, Швеция в списке 15 государства, в которых коронавирус наиболее распространился. Тамошнее правительство приняло оперативные решения. Для устранения последствий экономического кризиса выделила 300 миллиардов шведских крон (30 миллиардов долларов США). Если работники государственного или частного сектора в связи с коронавирусом выйдут во внеплановый трудовой отпуск, то из этих средств им будет выплачиваться зарплата. Также средства пойдут на выплату компенсаций людям, чьи рабочие места были сокращены вследствие кризиса. Правительство берёт на себя выплату этих средств в марте, апреле, мае.

Также принято решение освободить сроком на год от налогов наиболее пострадавшие предприятия. Если учесть очень высокие налоги в Швеции, то получается значительная сумма. Правительство заявляет, что эти меры направлены на сохранение рабочих мест и решение социальных вопросов граждан.

На данный момент в Швеции более 1 тысячи человек заражены COVID-19, семь человек распрощались с этим миром.

Пусть всё будет хорошо у народов мира. В том числе пусть будут в добром здравии кыргызы!

Мирбек Айтикеев, журналист

Источник: media-center.kg