(Видео) Гульзат Мамытбек призвала кыргызстанцев не прятаться от коронавируса, а выходить на улицу и работать

Гульзат Мамытбек призвала кыргызстанцев в Москве не бояться коронавируса, и пока все прячутся по домам, наоборот выходить на улицу, работать в такси и зарабатывать деньги.
Гульзат Мамытбек призвала кыргызстанцев в Москве не бояться коронавируса, и пока все прячутся по домам, наоборот выходить на улицу, работать в такси и зарабатывать деньги. После чего приходить к ней обучаться английскому языку. Видео она выложила на своей странице в соцсетях.
— Вы же кыргызы, вы же все Манасы. Вы не должны бояться какого-то коронавируса, — заявила Мамытбек. — Чем серьезнее ситуация, тем больше нужно выходить на улицу, работать. Пока другие таксопарки закрываются, побольше работайте, зарабатывайте деньги. А потом приходите ко мне на курсы английского языка. До лета в Москве я открою 50 школ.
Источник: Элгезит
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