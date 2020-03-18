(Видео) Села в Сузакском районе оцеплены спецназом — объявлена чрезвычайная ситуация

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Сузакском районе установлены 19 постов.
В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Сузакском районе установлены 19 постов. Об этом сообщил начальник УВД Джалал-Абадской области Кылыч Жолдошев на брифинге в городе Джалал-Абаде.
По его словам, посты установлены в селах Благовещенка, Орто-Азия и Бостон. «Посты установлены в местах въезда и выезда в населенные пункты. Средств для проведения работы у нас достаточно», — сказал начальник УВД региона..
Численность проживающего в этих селах населения составляет примерно 10 тысяч человек.
Источник: Элгезит
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