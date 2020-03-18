Вспышка коронавируса. В Баткенской области 8 человек помещены на карантин

В Баткенской области 8 человек помещены на карантин, сообщил корреспондент Turmush.

Все восемь человек летели одним рейсом с гражданами, которые прибыли в страну после совершения малого хаджа в Саудовской Аварии.

В настоящее время 7 человек из Баткенского района и 1 человек из Кадамджайского района находятся в больнице на карантине. У них взяли анализы на коронавирус. На данный момент состояние 8 человек стабильное, нет признаков коронавируса.

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов встретился со всеми руководителями и поручил проверить состояние людей, находящихся на карантине, внести запрет на общение с родными, оказывать медицинскую помощь и провести дезинфекцию общественных мест, транспорта и домов, где они проживают.

На сегодня в области не наблюдается дефицита продуктов первой необходимости, медицинских лекарств и средств. Цены стабильные. Массово-культурные мероприятия приостановлены.

Источник: Элгезит