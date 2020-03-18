В столице с 19 марта начнут отключать отопление

В столице с 19 марта начнут отключать отопление.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода во главе с вице-мэром по ЖКХ Мирланом Амантуровым.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, мэр Бишкека Азиз Суракматов подпишет распоряжение об окончании отопительного сезона 2019-2020 года в столице в ближайшее время.

По утвержденным критериям, отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд

Источник: Элгезит