В столице с 19 марта начнут отключать отопление.
Такое решение принято на заседании оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода во главе с вице-мэром по ЖКХ Мирланом Амантуровым.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, мэр Бишкека Азиз Суракматов подпишет распоряжение об окончании отопительного сезона 2019-2020 года в столице в ближайшее время.
По утвержденным критериям, отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд
Источник: Элгезит
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