Аскар Салымбеков выделит средства на покупку более 100 тысяч медицинских масок

Помощь окажут и муниципальному предприятию «Тазалык»

Ассоциация «Дордой» перечислит деньги для закупки 100 тысяч медицинских масок Республиканскому штабу по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом в социальной сети Facebook сообщил президент ассоциации, известный бизнесмен Аскар Салымбеков.

По его словам, также средства будут выделены МП «Тазалык» на приобретение 3 тысяч медицинских масок для сотрудников предприятия.

Салымбеков напомнил, что ранее ассоциация не смогла оказать помощь Китаю и отправить маски, так как они были в дефиците.

Источник: vesti.kg