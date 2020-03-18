 Аскар Салымбеков выделит средства на покупку более 100 тысяч медицинских масок 

Помощь окажут и муниципальному предприятию «Тазалык»
Ассоциация «Дордой» перечислит деньги для закупки 100 тысяч медицинских масок Республиканскому штабу по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом в социальной сети Facebook сообщил президент ассоциации, известный бизнесмен Аскар Салымбеков.
По его словам, также средства будут выделены МП «Тазалык» на приобретение 3 тысяч медицинских масок для сотрудников предприятия.
Салымбеков напомнил, что ранее ассоциация не смогла оказать помощь Китаю и отправить маски, так как они были в дефиците.
Источник: vesti.kg
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