В обсервации в Ошской области находятся 52 человека

В обсервации в Ошской области находятся 52 пассажира самолета, который прибыл из Саудовской Аравии 12 марта.

Об этом агентству «Кабар» сообщил полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, из 135 пассажиров, которые прилетели из Саудовской Аравии, среди которых оказался зараженный коронавирусом, 55 были в Ошской области. Однако трое уехали в Бишкек.

Напомним, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявили три факта заражения коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения Кыргызстана, вирус был завезен из Саудовской Аравии пассажиром, который прибыл из паломничества. Отмечается, что самолет прибыл 12 марта, на борту находились 135 человек.

Источник: Кабар