(Видео) Аким Сузакского района просит граждан не поддаваться панике и соблюдать правила ЧС

Аким Сузакского района Эрмекбай Омошев обратился к гражданам, где попросил население не поддаваться панике.
По его словам, на территории района зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
«В районе будет объявлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации. Призываю граждан прислушаться к рекомендациям медиков и соблюдать гигиену. Если мы будем строго соблюдать это, все мы победим. Нет оснований для паники. В связи с ситуацией призываю соблюдать законность», - сказал Омошев.
Напомним, по распоряжению главы Сузакской районной администрации - начальника гражданской защиты района Эрмекбая Омошева в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится режим чрезвычайной ситуации.
Согласно распоряжению, на период действия чрезвычайной ситуации вводятся следующие меры и временные ограничения:
1) усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;
3) ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.
Источник: Кабар
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