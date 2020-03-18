(Видео) Аким Сузакского района просит граждан не поддаваться панике и соблюдать правила ЧС

Аким Сузакского района Эрмекбай Омошев обратился к гражданам, где попросил население не поддаваться панике.

По его словам, на территории района зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.

«В районе будет объявлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации. Призываю граждан прислушаться к рекомендациям медиков и соблюдать гигиену. Если мы будем строго соблюдать это, все мы победим. Нет оснований для паники. В связи с ситуацией призываю соблюдать законность», - сказал Омошев.

Напомним, по распоряжению главы Сузакской районной администрации - начальника гражданской защиты района Эрмекбая Омошева в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится режим чрезвычайной ситуации.

Согласно распоряжению, на период действия чрезвычайной ситуации вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;

3) ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Источник: Кабар