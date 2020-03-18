Еще один кыргызстанец заражен коронавирусом

В данный момент он находится в ОАЭ
Еще у одного кыргызстанца, который сейчас находится в ОАЭ, обнаружили коронавирус. Об этом сообщают иностранные СМИ.
Стало известно, что в ОАЭ зафиксировано 15 новых случаев заболевания. Среди зараженных есть граждане Кыргызстана, Сербии, Италии, Нидерландов, Австралии, Германии, США, Греции, России, Украины, Бангладеша, Великобритании и Испании.
Всего в этой стране 113 подтвержденных случаев коронавируса.
В МИД КР сообщили журналистам, что уточняют информацию.
Напомним, сегодня стало известно о трех официально подтвержденных случаях коронавируса в Кыргызстане.
Источник: vesti.kg
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