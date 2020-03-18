Эх, «Раим-миллион», ты разве свернул горы?

На какое-то время взяло паузу окружение Раима Матраимова, известного как Раим-миллион.

На какое-то время взяло паузу окружение Раима Матраимова, известного как Раим-миллион. У некоторых «крыша поехала» из-за предстоящих выборов, которые сулят большие деньги, поэтому они становятся наемниками. Такой нрав у народа, направляешь в сторону костра, но люди упорно двигаются в противоположную сторону, к куче навоза. Начали хвалить Матраимова, который вроде как стоял во главе тех, кто грабил страну. Общественный деятель Мамбетжунус Абылов сравнил его с Солнцем и Луной: «Матраимов приспособлен к работе, вежливый, умеет налаживать отношения с властью в работе, обладает организаторским талантом и опытом. Поэтому и при Бакиеве, Атамбаеве занимал ответственные должности на таможне. Очевидно, что и сейчас он заслуживает занимать такие должности». Мы все понимаем, в чем он «хорош». Слышали, что этот молодец получил добро от властей, взялся за старое и доставил вышестоящим миллионы. И мы бы его хвалили, если бы он умел созидать. Но вряд ли нас в ближайшем будущем ждет хорошее, если мы будем воспринимать как отвагу делать деньги за счет народа.

Источник: газета «Факты.kg» №10 от 17.03.2020 / стр. 3