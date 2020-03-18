Бекназаров: 17 марта останется темным пятном в истории Кыргызстана

Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров отправил обращение, выразив соболезнования родственникам погибших.
Бекназаров отмечает, что 17 марта останется черным пятном в истории независимого Кыргызстана и такая история не должна повторяться.
«Аксыйцы болели, страдали, не раз прогнулись, но не сломались, не сдались и не торговались. Политическая борьба, начавшаяся на Аксыйской земле, превратилась в общенациональную борьбу с семейным правлением президента. Автор и исполнитель семейного правления Акаев вместе с семьей был вынужден бежать из страны 24 марта 2005 года», — говорится в обращении.
17 марта 2002 года были произведены выстрелы по людям, выражавшим недовольство властью в Аксы. Тогда выдвигались два требования: освободить депутата Азимбека Бекназарова, взятого под стражу после предложения объявить импичмент тогдашнему президенту Аскару Акаеву и не отдавать Узонгу-Кууш Китаю.
Источник: Азаттык уналгысы
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