Бекназаров: 17 марта останется темным пятном в истории Кыргызстана

Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров отправил обращение, выразив соболезнования родственникам погибших.

Бекназаров отмечает, что 17 марта останется черным пятном в истории независимого Кыргызстана и такая история не должна повторяться.

«Аксыйцы болели, страдали, не раз прогнулись, но не сломались, не сдались и не торговались. Политическая борьба, начавшаяся на Аксыйской земле, превратилась в общенациональную борьбу с семейным правлением президента. Автор и исполнитель семейного правления Акаев вместе с семьей был вынужден бежать из страны 24 марта 2005 года», — говорится в обращении.

17 марта 2002 года были произведены выстрелы по людям, выражавшим недовольство властью в Аксы. Тогда выдвигались два требования: освободить депутата Азимбека Бекназарова, взятого под стражу после предложения объявить импичмент тогдашнему президенту Аскару Акаеву и не отдавать Узонгу-Кууш Китаю.

Источник: Азаттык уналгысы