Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами по всем направлениям, — Абылгазиев

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил рассчитать экономические потери и разработать механизмы поддержки бизнеса на период ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил рассчитать экономические потери и разработать механизмы поддержки бизнеса на период ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По мнению главы правительства, наряду с разработкой антикризисных мероприятий, государство должно предложить отечественному малому и среднему бизнесу действенные механизмы поддержки с учетом имеющихся реалий. «Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами по всем направлениям и в полном объеме. Но для этого нужно идти на решительную и серьезную оптимизацию бюджетных расходов и пересмотреть целый ряд расходных статей. Поэтому считаю, что меры по поддержке наиболее пострадавших сфер предпринимательства должны быть точными и обоснованными. Они должны на деле помочь бизнесу и населению легче преодолеть кризисный период», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Однако, по его словам, нужно учитывать и существующие реалии с прогнозируемыми выпадениями по доходам в республиканский бюджет, которые предварительно оцениваются в 28 миллиардов сомов.

«В большинстве своем бизнес с пониманием относится к вынужденным мерам защиты наших граждан, а отдельные предприниматели даже предлагают свою помощь и содействие. Бизнесмены готовы предоставлять свои помещения для нужд системы здравоохранения, налаживают производство и поставку необходимых стране медицинских средств защиты. Понимая свою ответственность перед обществом, предприниматели стараются сохранить рабочие места и заработные платы, часто даже зная, что несут убытки. Хочу выразить искреннюю благодарность таким соотечественникам, которые разделяют ответственность перед глобальным вызовом. А государство в свою очередь, задействовав все резервы, сделает все возможное, чтобы поддержать отечественный бизнес», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Источник: Элгезит