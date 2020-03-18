В Кыргызстане зарегистрированы три случая коронавируса

В Кыргызстане зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом.

Все случаи в Сузакском районе. Об этом 19 марта на брифинге в правительстве сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Речь идет о трех гражданах Кыргызстана, которые прибыли в страну после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии. Эта страна не входила ни в одну из категорий, приехавших из которых проверяли на коронавирус.

12 марта они прибыли в Кыргызстан. Тогда был проведен анализ. Паломники были на домашнем карантине под наблюдением медиков.

В селе Благовещенск Сузакского района Жалал-Абадской области 16 марта у женщины, прибывшей из умры, поднялась температура. Ее привезли в больницу, у нее взяли анализы, которые направили в Ош. Вместе с ней из Саудовской Аравии прибыли 8 человек, у 3 из них подтвердилось заражение коронавирусом.

По информации министра, врачи взяли образцы для исследования у близких людей этой женщины. Исследование на первом этапе провели в Ошской лаборатории, где коронавирус подтвердился у трех человек. Эти же анализы отправили в Бишкек, где также подтвердили положительный результат.

Чолпонбаев попросил не сомневаться в точности проведенных исследований. По его словам, лаборатории Кыргызстана, где проводятся тесты, отвечают международным стандартам.

«Сценарий был отработан на случай выявления коронавируса. Были проведены учения. На сегодня мы полностью готовы. Есть резервные койки, есть лекарства, все готовы, все работают», - добавил он.

Ранее на пресс-конференции в Бишкеке заместитель директора Департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров сообщал, что в Кыргызстан в ночью на 13 марта вернулся 651 кыргызстанец, который оставался в Саудовской Аравии из-за ограничений в связи с ситуацией по коронавирусу.

Тогда министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщал, что 290 человек прибыли в аэропорт «Манас», около 300 человек в аэропорт «Ош».

Источник: АКИpress