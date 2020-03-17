(Фото) Телеведущий подал в суд на Арстана Алая

Урмат Асанбеков потребовал 50 тысяч сомов за нравственные страдания и потерю работы

Известный телеведущий Урмат Асанбеков, по совместительству работающий на торжествах, подал в суд иск против общественного деятеля Арстана Алая.

Фото искового заявления он опубликовал в сети Twitter.

Поводом для обращения в суд послужило высказывание Арстана Алая о том, что он якобы наслал коронавирус на Китай. В документе также отмечается, что данное заявление никем не было опровергнуто.

«В связи с предполагаемым появлением коронавируса на территории Кыргызской Республики и повсеместной паникой, вылившейся в подорожание продуктов, карантин в некоторых общественных местах, ряд людей отменил и перенес свои семейные мероприятия на неопределенный срок. В результате чего мне был причинен нравственный вред в виде потери работы в качестве ведущего мероприятий, периодически появляющихся головных болей и испорченного дня рождения, что привело к глубоким душевным терзаниям и переживаниям», - говорится в исковом заявлении, которое Асанбеков направил в Ленинский райсуд Бишкека.

Телеведущий требует взыскать 50 000 сомов в качестве компенсации за полученный моральный вред и нравственные страдания.

Источник: vesti.kg