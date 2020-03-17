Сватом какого богача из Чуя станет Бабанов?

Бывший глава правительства и кандидат в президенты, ныне ушедший из политики и занимающийся бизнесом из-за сгустившихся над головой черных туч Омурбек Бабанов, судя по сообщениям, намерен выдать замуж дочь Айпери.

Бывший глава правительства и кандидат в президенты, ныне ушедший из политики и занимающийся бизнесом из-за сгустившихся над головой черных туч Омурбек Бабанов, судя по сообщениям, намерен выдать замуж дочь Айпери. Судя по сообщениям некоторых СМИ, Омурбек Бабанов станет сватом бывшему губернатору Чуйской области Азамату Кангелдиеву. Сам Азамат Кангелдиев известен как политик. В 2010 году стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата Журт». Работал на таможне и в Счетной палате. Если даже и не дотягивает до уровня олигарха, как Бабанов, то уж точно находится в рядах богачей Чуя. Дочь Бабанов Айпери учится в Cass Business School в Лондоне. А сын Азамата Кангелдиев живет в Лондоне и учится в LSE. Они дружат в Facebook. Позднее выяснилось, что они даже ставили лайки под фотоснимками друг друга. Отмечается, что свадьба пройдет в Стамбуле.

Источник: газета «Факты.kg» №10 от 17.03.2020 / стр. 3