 Кадыр Маликов: Из-за угрозы распространения вируса пятничный намаз могут временно отменить 

ДУМК готовит по этому поводу официальное заявление
В Кыргызстане в связи с угрозой распространения коронавируса, возможно, введут временное ограничение на проведение пятничного намаза. Таким мнением в социальной сети Facebook поделился известный эксперт-теолог Кадыр Маликов.
«Из-за угрозы распространения вируса вместо жума должно быть чтение зухра дома. Согласно правилам шариата - привлечение благ и удаление вреда от общества. Возможно, и у нас будут введены временные ограничения, отмена жума из-за большого скопления верующих», - поделился Маликов.
Между тем Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу Духовного управления мусульман Кыргызстана.
В ДУМК ответили, что по данному вопросу готовится официальное заявление.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!