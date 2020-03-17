Кадыр Маликов: Из-за угрозы распространения вируса пятничный намаз могут временно отменить

ДУМК готовит по этому поводу официальное заявление

В Кыргызстане в связи с угрозой распространения коронавируса, возможно, введут временное ограничение на проведение пятничного намаза. Таким мнением в социальной сети Facebook поделился известный эксперт-теолог Кадыр Маликов.

«Из-за угрозы распространения вируса вместо жума должно быть чтение зухра дома. Согласно правилам шариата - привлечение благ и удаление вреда от общества. Возможно, и у нас будут введены временные ограничения, отмена жума из-за большого скопления верующих», - поделился Маликов.

Между тем Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В ДУМК ответили, что по данному вопросу готовится официальное заявление.

Источник: vesti.kg