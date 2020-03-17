Райым занял место Икрама?

Депутат ЖК, бывший «ата-мекеновец», «наполеончик» Алманбет Шыкмаматов громко высказался на одном из You-Tube-каналов.

В интервью он по примеру Келдибекова сравнивал Райыма с Солнцем и Луной, сказал: «Сейчас рулит Райым, он правит страной, на осенних выборах партии Райыма победят. 2023 год наступит скоро и нынешние партии власти превратятся в филиалы партии «Мекеним Кыргызстан» Райыма».

Что этим хотел сказать Шыкмаматов? Экс-лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев давал интервью этому же каналу, чуть высунув голову змеи: «Райым – один из 10 передовых политиков». Теперь это делает Шыкмаматов. О чем говорит то, что эти два лидера пытаются оправдать Райыма и возвысить его статус? Поговаривают, что сейчас выстроились в длинную очередь политики, приглашающие Райыма на чай. Если Райым рулит, значит, он занял место Икрама? А не боится ли он того, что завтра его настигнет сегодняшняя участь Икрама?

Источник: газета «Факты.kg» №10 от 17.03.2020 / стр. 2