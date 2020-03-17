Мэрия Бишкека ввела режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэрия столицы ввела режим повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Мэрия столицы ввела режим повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что вводятся временные ограничения деятельности спортивных секций, домов культуры, музыкальных и художественных школ, муниципальных театров, музеев, библиотек, детских школ искусств, центров реабилитации детей и молодежи, домов-интернатов, городских реабилитационных, геронтологических центров, социальных учреждений. Ограничение действует до 6 апреля.
Владельцам и администрациям торгово-развлекательных центров, кинотеатров, рынков, компьютерных клубов, ресторанов, кафе и других мест рекомендовано ограничить свою деятельность, а жителям ограничить проведение и посещение мест массового скопления людей, а также семейных, памятных мероприятий.
Жителям Бишкека рекомендуется ограничить передвижения. А глав местных органов власти обязали провести разъяснительные работы.
Источник: Элгезит
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