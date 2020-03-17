(Онлайн) Брифинг в правительстве по коронавирусу. 17 марта.

Правительство Кыргызстана рассматривает вопрос введения налоговых и кредитных каникул на время эпидемии коронавируса.

Правительство Кыргызстана рассматривает вопрос введения налоговых и кредитных каникул на время эпидемии коронавируса. Об этом на брифинге сказала глава Республиканского штаба, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Источник: Акипресс