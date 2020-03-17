(Фото) Депутаты Жогорку Кенеша почтили память погибших во время Аксыйских событий

Депутаты Жогорку Кенеша во главе с торага Дастанбеком Джумабековым почтили память погибших во время Аксыйских событий и возложили цветы к монументу памяти погибших во время Аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года на центральной площади «Ала-Тоо».

Депутаты Жогорку Кенеша во главе с торага Дастанбеком Джумабековым почтили память погибших во время Аксыйских событий и возложили цветы к монументу памяти погибших во время Аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года на центральной площади «Ала-Тоо». Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Источник: Кабар