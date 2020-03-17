На митинге Садыра Жапарова главной целью был захват власти и запугивание?

Похоже, в этот раз стала известна злокозненная цель митингующих.

Или решили прозондировать реакцию власти с помощью бездельников, нанятых стоящими за кулисами большими силами?

Обычно проводящие митинг лица берут на себя всю ответственность, сами контролируют, чтоб никто из выступающих не выходил за пределы правового поля, снова и снова предупреждают, чтоб не было провокаций, сами должны подытожить, наконец, выразить благодарность пришедшему народу, а затем уйти. Митинги до этого проходили по такой стандартной форме.

Но у организаторов данного митинга изначально были грязные намерения. Глава митинга Каныбек Осмоналиев был модератором, а в 5 часов бросил и ушел – это тоже случайность, или он улизнул, зная о чем-то?

Для того чтобы самим не оказаться в скверном положении, ответственные за проведение митинга люди, прежде всего, обратили бы особое внимание на провокации. А ведь в этом отношении и у Каныбека Осмоналиева, и у Сабыра Жапарова было достаточно ума, сознательности, знания, опыта?

Якобы сказав «расходитесь», отпустили свободно народ вместе с провокаторами. Те явились и вцепились в сотрудников Жогорку Кенеша, которые внесли большой вклад в работу Каныбека Осмоналиева в бытность его депутатом. Не сделали никакой попытки для предотвращения такой вещи. Если на то пошло, сторонница, однопартиец того же Жапарова, экс-депутат Надира Нарматова рассказала «Азаттыку», что написала Каныбеку Осмоналиеву: «Садыр сам обращается, чтоб не выходили на митинг», — так обратилась к нему в смысле «остановите».

Пишут, что те самые науськанные в поход на «Белый дом» бабы (к ним нельзя относиться уважительно, называя женщинами), говоря точней, бабы-ОБОНовки сидели также на вчерашнем суде А.Атамбаева. Весь народ знает, что они со злобными языками, перекошенными истеричными лицами выходят на митинги по найму. Наверняка неспроста им приклеили название ОБОН (отряд баб особого назначения).

Следовательно, в порядке итога, можно расценить этот митинг как умышленную попытку захвата «Белого дома». Или как говорится в социальных сетях, одно из грязных намерений по насильственному захвату власти кровопийцами Бакиевыми.

Источник: газета «De факто» №10 от 13.03.2020/стр.6