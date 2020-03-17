Расул Умбеталиев: Правительственные чиновники способствуют в создании напряженной и нестабильной обстановки в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Если, в Кыргызстане нет коронавируса, то нельзя отменять государственные мероприятия. Об этом заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.

11 марта 2020 г. в правительстве КР состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Руководство Министерства здравоохранения сообщило, что на 11 марта в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, подтвержденных случаев коронавируса нет.

13 марта вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании Республиканского штаба по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции заявила, что поводов для паники нет. По её словам, в Кыргызстане подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная.

9 марта в эфире “Биринчи радио” вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что “Все массовые, культурные, спортивные мероприятия, которые планировалось провести в ближайшее время, будут отменены в рамках мер по профилактики распространения коронавируса. Сейчас мы запрещаем празднование Нооруза. В Кыргызстане необходимо временно ограничить жума-намазы. Никто не вправе скрывать информацию о заболевании коронавирусом. Это преступление”.

В феврале и в марте 2020 г. МИД и Минздрав делали противоречивые заявления- о нахождении двух граждан Кыргызстана на круизном лайнере Grand Princess у берегов США и о пребывании гражданина Кыргызстана на Diamond Princess у берегов Японии.

15 февраля Министерство здравоохранения Японии сообщило о заражении гражданина Кыргызстана на судне и его помещении в Военный госпиталь Токио, где находился под наблюдением с 15 по 29 февраля.

Зам.главы МИД Нурлан Абдрахманов на пресс-конференции заявил о результате анализа от 26 февраля, который выявил его заражение. 28 февраля МИД КР подтвердил, что анализ оказался положительным, а на следующий день - 29 февраля тест кыргызстанца показал уже отрицательный результат.

На следующий день гражданина КР выписали из госпиталя.

9 марта вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова заявила, что по сообщению Министерства здравоохранения, кыргызстанец никогда не болел.

Каждое сообщение Минздрава противоречит каждому заявлению МИД КР.

Согласно утверждениям и заявлениям Республиканского штаба и вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, “в Кыргызстане подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная”. Если это действительно так, тогда зачем нужно было заявлять о мерах по недопущении дальнейшего распространения эпидемии? Отменять важные государственные мероприятия крайней необходимости и не было. Можно, было провести празднование Нового года, по мусульманскому календарю. В этом случае, правительственные чиновники способствуют в создании напряженной и нестабильной обстановки в Кыргызстане.

При обнаружении заболеваний эпидемией, то необходимо принять срочные и решительные мероприятия, по недопущению дальнейшего распространения коронавируса. Если возникнет крайняя необходимость, то надо вводить Чрезвычайное положение в Кыргызстане.

Р.Умбеталиев, общественный деятель