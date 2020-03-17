Депутат Касымалиева: Мой тест на коронавирус вышел отрицательным

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева на своей странице в соцсетях сообщила, что ее тест на коронавирус вышел отрицательным.

«Сегодня четвертый день домашнего карантина. Вируса нет, но все равно, понимая свою гражданскую ответственность, я буду находиться дома до конца карантина.

Самое тяжелое это то, что я не вижу свою семью. Особенно сильно соскучилась по дочери. Муж с дочерью находится у родителей. Муж приносит мне продукты и оставляет их у дверей.

Дома наконец-то появилась возможность не спеша выполнять ту работу, которой ранее не находила время.

Врачи приходили. Каждый день по телефону узнают о моем состоянии. Но нет ни одного признаки вируса и к тому же анализы чисты» — написала Касымалиева.

Напомним, депутатов Жогорку Кенеша Аиду Касымалиеву и Абдыбека Дюшалиева поместили на домашний карантин на 14 дней. Случилось это 13 марта, как только они вернулись из Германии, куда летали по приглашению немецкого парламента.

Источник: Элгезит