ЦИК может перенести выборы в местные кенеши из-за коронавируса

Член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила 24.kg, что вопрос о переносе проведения местных выборов из-за коронавируса следует рассмотреть, причем, чем скорее, тем лучше.

По ее словам, необходимо принять во внимание угрозы проникновения нового вируса в страну и не подвергать опасности здоровье кыргызстанцев.

«Карантинные мероприятия должны поддерживаться всеми», — считает Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что ЦИК должна обсудить вопрос переноса даты с республиканским штабом по коронавирусу.

Выборы депутатов местных кенешей в пяти городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу — и 25 айыл окмоту запланированы на 12 апреля.

Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.

Источник: Элгезит