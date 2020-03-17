Жээнбеков: Аксыйские события остались в истории страны как переломный момент на пути демократического развития

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 марта, направил обращение кыргызстанцам в связи с Аксыйскими событиями 2002 года.
Текст обращения Главы государства:
«Уважаемые соотечественники!
Аксыйские события 17 марта — остались в истории страны как переломный момент на пути демократического развития. Это стало началом борьбы нашего народа с несправедливостью, послужило важной предпосылкой Мартовской и Апрельской народной революций.
Сегодняшняя власть прилагает все усилия для того, чтобы оправдать доверие людей, которые подвергая свои жизни риску, выступили во имя будущего страны.
В стране идет решительная борьба с коррупцией, проводится судебная реформа, реформа правоохранительных органов, направленные на установление справедливости.
Ведется большая работа по обеспечению безопасности, цифровизации и развитию экономики.
Уважаемые соотечественники!
Мы всегда склоняем голову перед памятью соотечественников, которые отдали свою жизнь ради свободы и светлого будущего народа.
Выражаем глубокую признательность и благодарность героям Аксыйских событий, получившим ранения и находящихся рядом с нами.
Их пример учит нас ценить мир в стране, призывает как зеницу ока беречь стабильность и единство в обществе.
Пусть всегда в народе будет согласие и единство, а на нашей земле — мир!
Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!» - говорится в послании президента.
Источник: Кабар
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